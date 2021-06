Número de internados voltou a subir e já ultrapassa os 500. Incidência nacional é atualmente de 172,8 casos por 100 mil habitantes, com Lisboa e Vale do Tejo a manter a maioria dos novos casos.

Portugal com mais 2.362 casos e quatro mortes por covid-19

Número de internados voltou a subir e já ultrapassa os 500. Incidência nacional é atualmente de 172,8 casos por 100 mil habitantes, com Lisboa e Vale do Tejo a manter a maioria dos novos casos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.362 novos casos e quatro mortes por covid-19.

Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar mais de metade das novas infeções e também o maior número de mortes, com 1.336 novos casos positivos e três dos quatro óbitos contabilizados entre ontem e hoje - o outro óbito foi registado na Madeira.

No que se refere aos infetados, o Norte é a segunda região com maior número, com 435, seguindo-se o Algarve, com 254, o Centro com 224, o Alentejo, com 64, e, nas regiões autónomas, os Açores, com 35, e a Madeira, com 14.

O número de internados também continua a subir e já ultrapassa a barreira dos 500. Atualmente, estão hospitalizadas 504 pessoas mais 12 que ontem, 120 das quais em cuidados intensivos, mais uma que no dia anterior.

Foram, entretanto, dadas como recuperadas mais 1.021 doentes, elevando para 828.990 o total daqueles que ultrapassaram a doença, num universo de 879.557 casos confirmados, em Portugal, desde o início da pandemia. Entre estes, 17.096 perderam a vida para a covid-19.

Atualmente, há 33.471 casos ativos, mais 1.337 que ontem.

A incidência também subiu face à última segunda-feira, sendo agora de 172,8 por 100 mil habitantes, a nível nacional, e de 176,9 por 100 mil habitantes, no continente.

Já o índice de transmissibilidade R(t) é de 1,14 a nível nacional, e de 1,15 no continente.

