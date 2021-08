Depois de dois dias consecutivos abaixo de uma dezena, número de óbitos voltou a subir. Apesar disso, o número diário de recuperados duplicou o de infetados, nas últimas 24 horas.

Covid-19

Portugal com mais 19 mortes por covid-19 e 2.076 infetados

Ana TOMÁS Depois de dois dias consecutivos abaixo de uma dezena, número de óbitos voltou a subir. Apesar disso, o número diário de recuperados duplicou o de infetados, nas últimas 24 horas.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 19 mortes por covid-19 e 2.076 infetados.

Depois de dois dias consecutivos a descer, o número de óbitos voltou a subir na segunda-feira, verificando-se também um ligeiro aumento no número de novos infetados face ao dia anterior (que contabilizou 1.190 casos).

Lisboa e Vale do Tejo é a região que concentra a maioria das novas infeções, com mais 799 casos e 10 mortes, seguida de perto pelo Norte, com 720 infetados e cinco óbitos. Já o Centro teve mais 274 casos e duas mortes, seguindo-se o Alentejo, com 121 casos e um vítima mortal, e o Algarve, com 120 casos e um óbito.

Nas regiões autónomas, a Madeira registou mais 23 infeções e os Açores 19.

Apesar disso, o número diário de recuperados duplicou o de infetados, nas últimas 24 horas, tendo 4.368 pessoas sido dadas como livres da doença. São assim 909.330 os recuperados da covid-19, desde que a pandemia atingiu o país, num total de 974.203 casos confirmados de infeção pelo SARS-Cov-2. Entre estes, 17.397 morreram vítimas da doença provocada pelo vírus.

No que respeita aos internamentos, estavam hospitalizadas, esta segunda-feira, 945 pessoas, menos 23 que no dia anterior. Entre elas, 204 estavam internadas nos cuidados intensivos, mais uma que na véspera.

Atualmente, existem 47.476 casos ativos no país, menos 2.311 face ao dia anterior.





