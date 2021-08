Internamentos gerais continuam a descer, mas sobem nos cuidados intensivos.

Portugal com mais 15 mortes por covid-19 e 2.552 novos infetados

Ana TOMÁS

Portugal registou, no último dia, 15 mortes por covid-19 e 2.552 novos infetados.

O Norte e Lisboa e Vale do Tejo foram as regiões que somaram mais novos casos, com 899 e 819, respetivamente. A zona da capital foi a que registou mais mortes associadas à covid-19, com sete dos 15 óbitos de ontem, enquanto o Norte contabilizou três.

No que respeita às restantes regiões, o Centro teve mais 390 casos e três mortes, o Algarve 235 novos infetados e dois óbitos, e o Alentejo 177 novas infeções e nenhum óbito.

Nas regiões autónomas, Açores e Madeira contabilizaram 16 novos casos cada um.

Em relação aos internamentos, manteve-se a tendência de descida nas hospitalizações gerais por covid-19, onde estão 670 doentes, menos 18 que no dia anterior. Por outro lado, registou-se uma subida do número de internados em cuidados intensivos, que são agora 150, mais seis que na véspera.

No último dia foram dadas como recuperadas 2.119 pessoas, elevando para 965.324 o número total daqueles que ultrapassaram a doença, num universo de 1.028.421 de infetados confirmados desde o início da pandemia. Destes, 17.689 não sobreviveram à doença.

Portugal tem, atualmente, 45.408 casos ativos, mais 418 que no dia anterior.

