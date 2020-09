Nas últimas 24 horas registaram-se mais 165 novos casos e mais sete óbitos. Lisboa é a região mais afetada com 48% dos casos diagnosticadas nas últimas 24 horas.

Covid-19: Portugal com mais 10 mortos e 770 novos casos, o maior aumento desde abril

Portugal contabiliza hoje mais 10 mortos relacionados com a covid-19 e 770 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o dia 10 de abril que não havia um tão grande número de infeções nas últimas 24 horas no país. Foram detetados mais 165 casos do que na quarta-feira, e mais sete mortes provocadas pela epidemia.

Portugal já registou 1.888 mortes e 66.396 casos de infeção desde o início da epidemia.

Lisboa com mais casos, o norte com mais mortes

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que registou um maior número de infeções, mais 373 novas infeções do que ontem, sendo responsável por 48 % do total de casos. Segue-se a região norte com mais 255 casos e a região Centro com mais 97 novas infeções.

Segundo a DGS foi a norte que se registou mais mortes, cinco dos dez óbitos nas últimas 24 horas. Na região de Lisboa e Vale do Tejo faleceram duas pessoas devido à covid-19, duas no Centro e uma no Algarve.

Com o aumento de casos, cresce de igual modo o número de contactos, estando hoje em vigilância mais 517 pessoas, num total de 37.804 contactos.

Quase 45 mil pessoas recuperadas

Nesta quinta-feira encontram-se também mais 494 doentes ativos, subindo o total para 19 714 de pessoas a ser vigiadas pelas autoridades de saúde.

Desde o início da pandemia já recuperaram da infeção 44. 794 pessoas, das quais 266 foram dadas como curadas nas últimas 24 horas.

Há 59 doentes internados nos cuidados intensivos, menos dois do que quarta-feira, e 480 pessoas hospitalizadas, também menos duas do que no anterior balanço epidemiológico da doença em Portugal.

