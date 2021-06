O país registou mais 1.497 casos e três mortes, todas em Lisboa e Vale do Tejo. Incidência em todo o país já é superior a 120 casos por 100 mil habitantes.

Covid-19

Portugal com maior número de casos desde fevereiro mas com descida nos internamentos

Ana TOMÁS O país registou mais 1.497 casos e três mortes, todas em Lisboa e Vale do Tejo. Incidência em todo o país já é superior a 120 casos por 100 mil habitantes.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, três mortes por covid-19 e 1.497 novos casos, o maior número desde 24 de fevereiro.

À semelhança do boletim epidemiológico de ontem, os novos óbitos ocorreram todos em Lisboa e Vale do Tejo, que concentra a esmagadora maioria das novas infeções, com 964 do total de novos casos. Seguem-se o Norte, com 208, o Algarve, com 127, o Centro, com 108 e o Alentejo, com 59.

Nas regiões autónomas, os Açores registaram mais 19 casos e a Madeira 12.

Segundo os dados da DGS, divulgados esta quarta-feira, a incidência da infeção, em Portugal continental, já superou os 120 casos por 100 mil habitantes, estando agora nos 129,6 casos por 100.000 habitantes, no continente, e nos 128,6, na totalidade do território.

Já o índice de transmissibilidade (Rt) registou uma ligeira descida, passando de 1,18 para 1,17, em todo o território nacional, e de 1,19 para 1,18, em Portugal continental.

Apesar da subida do número de infetados, em termos gerais, nas últimas 24 horas registou-se também uma diminuição nos internamentos em enfermaria e cuidados intensivos. Há atualmente, 437 hospitalizadas, menos 13 que ontem, e 100 nos cuidados intensivos, menos uma face ao dia anterior.

Foram dadas como curadas da covid-19 mais 860 pessoas, elevando o total de recuperados para 822.234, num universo de 868.323 infetados confirmados, no país, desde o início da pandemia. Desses, 17.077 morreram da doença.

Atualmente, existem 29.012 casos ativos, em Portugal, menos 634 que ontem.





