Há mais onze pessoas internadas do que sábado.

Covid-19

Portugal com ligeiro aumento dos internamentos

Lusa Há mais onze pessoas internadas do que sábado.

Portugal registou 1.982 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e mais 10 mortes, segundo os dados oficiais hoje divulgados.

Estão agora 849 pessoas em internamento hospitalar, mais 11 do que no sábado, e 184 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, menos duas pessoas do que no dia anterior.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.