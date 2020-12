O país regista também 4.336 novos casos positivos.

Covid-19. Portugal com 75 vítimas mortais. Entre elas, jovem com menos de 20 anos

Ana Patrícia CARDOSO O país regista também 4.336 novos casos positivos.

De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, no último dia foram contabilizados mais 4.336 casos de infeção com o novo coronavírus em Portugal.

Neste dia há a lamentar 75 mortes, entre elas, um jovem com idade entre os 10 e 19 anos. É a terceira vítima mortal no país com menos de 20 anos desde o início da pandemia.

Estão internadas 3.061 pessoas, menos 81 do que no dia anterior, das quais 484 estão nas unidades de cuidados intensivos (menos 10 que quinta-feira).











