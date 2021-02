O país desceu na última semana 21 posições na lista de países e territórios em pior situação na média de novos casos diários.

Covid-19. Portugal com 63 mortes e 1.032 casos

Lusa O país desceu na última semana 21 posições na lista de países e territórios em pior situação na média de novos casos diários.

Portugal registou hoje 63 mortes relacionadas com a covid-19 e 1.032 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 3.012 doentes (menos 310 do que na segunda-feira), dos quais 597 em cuidados intensivos, menos 30.

O país desceu na última semana 21 posições na lista de países e territórios em pior situação na média de novos casos diários de contágio pelo novo coronavírus por milhão de habitantes, passando para 41.º, segundo o 'site' ourworldindata.

A Ministra da Saúde Marta Temido anunciou na segunda-feira que as autoridades esperam ter vacinado 70% da população até ao verão. A responsável pela Saúde em Portugal congratulou-se ontem em conferência de imprensa com a forte desaceleração no número de novos casos de covid-19 nas últimas semanas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.