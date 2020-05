Há mais 14 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

Covid-19. Portugal com 1410 mortos e 32500 infetados

Portugal regista hoje 1.410 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que no sábado, e 32.500 infetados, mais 297, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.



