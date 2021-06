Internamentos nos cuidados intensivos continuam a subir, mas há uma ligeira descida no total de hospitalizações.

Covid-19

Portugal com 1.183 novos casos de covid-19 e uma morte

Ana TOMÁS Internamentos nos cuidados intensivos continuam a subir, mas há uma ligeira descida no total de hospitalizações.

Portugal registou nas últimas 24 horas, mais 1.183 novos casos de covid-19 e uma morte.

O óbito ocorreu no Algarve, região que contabiliza mais 71 infeções, desde ontem.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com o maior número de novos casos, concentrando 761 do total de 1.183 novas infeções registadas (mais de metade). Seguem-se o Norte, com 181, o Centro, com 87, e o Alentejo, com 36.

Nas regiões autónomas, há mais 37 infetados nos Açores e 10 na Madeira.

O boletim epidemiológico deste sábado mostra também uma subida nos internamentos em cuidados intensivos, com mais cinco doentes face a ontem, perfazendo um total de 99 hospitalizados nestas unidades. No internamento geral, contudo, houve uma ligeira descida, encontrando-se agora 389 internados por covid-19, no total, menos dois doentes que no dia anterior.

Foram dados como recuperadas 884 pessoas, o que eleva para 819.324 o número total daqueles que ultrapassaram a doença, num universo de 864.109 casos confirmados desde que a pandemia chegou a Portugal. Entre esses, há 17.062 vítimas mortais a lamentar.

Atualmente, o país tem 27.723 casos ativos, mais 298 que ontem.





