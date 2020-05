Mais 12 mortes e 136 infetados que há 24 horas.

Covid-19. Portugal com 1.126 mortos e 27.406 infetados

Lusa Mais 12 mortes e 136 infetados que há 24 horas.

Portugal regista hoje 1.126 mortes relacionadas com a covid-19, mais 12 do que na sexta-feira, e 27.406 infetados (mais 138), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.



Em comparação com os dados de sexta-feira, em que se registavam 1.114 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (27.406), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 138 casos do que na sexta-feira (27.268), representando uma subida de 0,5%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (645), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (238), do Centro (215), do Algarve (13), dos Açores (14) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

