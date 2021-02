No espaço de uma semana houve um decréscimo de 42% em relação ao registo de 284,99 da semana anterior e confirma a tendência de descida em Portugal.

Covid-19. Portugal caiu 21 posições na lista de países com mais novos casos

Lusa No espaço de uma semana houve um decréscimo de 42% em relação ao registo de 284,99 da semana anterior e confirma a tendência de descida em Portugal.

Portugal desceu na última semana 21 posições na lista de países e territórios em pior situação na média de novos casos diários de contágio pelo novo coronavírus por milhão de habitantes, passando para 41.º, segundo o 'site' ourworldindata.

A média diária entre 15 e 21 de fevereiro foi de 164,89 novos casos por milhão de habitantes, o que significa um decréscimo de 42% em relação ao registo de 284,99 da semana anterior e confirma a tendência de descida em Portugal.

Em termo de comparação o Luxemburgo foi em sentido contrário, registando um aumento de 19% de casos numa semana, com uma média de 283,67 a 21 de fevereiro. Um pouco à frente está a França com 306,95. Já na Bélgica a média de casos foi de 195,27. Entre os vizinhos do Grão-Ducado, a Alemanha regista o valor mais baixo de infeções entre 15 e 21 de fevereiro: 89,98.

A lista é encabeçada pela República Checa (869,10), Montenegro (699,20) e Estónia (560), excluindo países com menos de um milhão de habitantes, enquanto a média dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) se situou em 192,11.

No número de mortes diárias por milhão de habitantes na última semana, Portugal desceu do segundo para o quarto lugar, com uma média de 8,98, menos 45% do que na semana anterior (16,29), e situa-se atrás de Eslováquia (16,22), República Checa (14,29) e Montenegro (13,65).

Em relação ao total de casos por milhão de habitantes (77.213), Portugal é o sexto da lista, sem contar com pequenos países ou territórios, atrás de Montenegro (114.630), República Checa (107.681), Eslovénia (88.875), Israel (86.654) e Estados Unidos (84.996).

Ajuda do Luxemburgo a Portugal. Uma ponte de solidariedade contra a covid-19 Primeira equipa médica já está a trabalhar no Hospital de Évora e no domingo está previsto chegar uma segunda para reforçar o apoio.

No indicador de mortes globais por milhão de habitantes, Portugal é o sexto, com 1.565. Muito acima aparecem o Luxemburgo (1,003.2), Bélgica (1.889), Eslovénia (1.816), República Checa (1.794), Reino Unido (1.779) e Itália (1.583). A média da UE situava-se em 20 de fevereiro em 1.188. Em oposição a Alemanha regista um índice de 815.9 em mortes por milhão de habitantes na última semana.

O portal ourworldindata.org resulta de uma colaboração entre investigadores da Universidade de Oxford, do Reino Unido, com a organização sem fins lucrativos Global Change Data Lab. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.466.453 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

