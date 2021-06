Número de novos infetados e de internamentos continua a subir. Prevalência da variante Delta já é de mais de 60% em Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal atinge linhas vermelhas

Ana TOMÁS Número de novos infetados e de internamentos continua a subir. Prevalência da variante Delta já é de mais de 60% em Lisboa e Vale do Tejo.

A matriz de risco, atualizada na segunda-feira, não deixa margem para dúvidas. Portugal já atingiu as linhas vermelhas, com 119,3 casos por 100 mil habitantes, em todo o território nacional, e 120,1 no continente, acima do limiar de 120 casos por 100 mil habitantes.

O nível de transmissibilidade - R(t) - também é superior ao limite de referência 1, sendo de 1,18 no total do território nacional e de 1,19 no continente. Em Lisboa e Vale do Tejo, a região que concentra mais de metade dos novos casos, a incidência e a transmissibilidade ultrapassam as médias do país, com vários especialistas a anteverem que a zona da capital tenha atingido, nos últimos dias, os 240 casos de infeção por 100 mil habitantes, sendo o seu R(t) de 1,2.

A região do Algarve é a que revela maior tendência de subida a seguir a Lisboa e Vale do Tejo, onde a a variante Delta (B.1.617.2, associada à Índia) já é a mais presente, com uma prevalência superior a 60% nos novos casos, de acordo com os resultados preliminares de junho, do estudo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Na região Norte a prevalência desta variante é ainda inferior a 15%, continuando a Alfa, associada ao Reino Unido, a ser a mais presente nesta região, com um peso de 80%. Em Lisboa e Vale do Tejo esta variante representa agora cerca de 30%. A variante Delta deverá sobrepor-se à variante Alfa nas próximas semanas, estima uma outra análise do mesmo instituto, que alerta para a pressão que esta variante, 60% mais contagiosa que a associada ao Reino Unido, pode ter no sistema hospitalar.

Os internamentos têm acompanhado o aumento das infeções, com o número diário de casos internados em UCI a atingir, no continente e na última semana, 36% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas. A perspetiva é de que continue a subir.

"Dado o aumento na frequência da variante Delta, provavelmente com maior transmissibilidade, o intervalo de tempo esperado entre o aumento do número de infeções e o número de internamentos em UCI, a tendência crescente dos vários indicadores a nível nacional, e a sua aproximação aos limiares 'linhas vermelhas', impõem ainda maior atenção à evolução dos indicadores de incidência, virológicos e de impacte, assim como ao aumento do nível de preparação dos recursos a nível regional e sub-regional para o controlo emitigação da epidemia em Portugal, em especial na população não vacinada ou sem esquema vacinal completo", alerta o Instituto Ricardo Jorge.

Apesar da prevalência crescente desta estirpe, os dados preliminares de junho, do mesmo organismo, ressalvam que apenas 2.5% dos casos associados à variante Delta apresentam, ainda, a mutação K417N (a mutação nepalesa).Esta mutação tinha sido recentemente apontada como alvo de vigilância apertada pelas autoridades de saúde do Reino Unido, que referiram Portugal como um dos países onde a K417N tinha sido identificada na variante Delta, usando esse critério para o retirar do chamado "corredor verde". O INSA chama ainda a atenção para a proporção de infetados confirmados notificados com atraso, que foi, na última semana, de 9,6% , um valor muito próximo do limiar de 10%.

Ganhar tempo

O crescente número de casos, com especial agravamento em Lisboa e Vale do Tejo, levou o Governo a decretar, no último fim de semana, a proibição de entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa. A estratégia é vista por alguns especialistas como uma forma de ganhar tempo, contendo a rapidez da propagação da variante Delta ao resto do país, enquanto se trabalha no alargamento da cobertura vacinal da população, em especial à mais jovem, que ainda não foi vacinada e onde se concentra a maior proporção de novos casos.

O grupo etário com maior incidência cumulativa a 14 dias, na última semana, foi o dos 20 aos 29 anos, com 203 casos por 100 000 habitantes. Esta faixa etária deverá ser vacinada a partir de meados de julho, segundo avançou no domingo à agência Lusa uma fonte da 'task-force'. Embora com menor risco individual de desenvolver formas graves de covid-19, este grupo etário pode contribuir para a transmissão da doença à população mais vulnerável e ainda não vacinada.

Em contrapartida, a faixa com mais de 80 anos, com uma taxa de cobertura vacinal já superior a 90%, apresentou um risco de infeção muito inferior ao da população em geral. No início desta semana começaram a ser chamadas para vacinação as pessoas com idades a partir dos 37 anos, mais um passo nas prioridades definidas pelo Governo para conter a transmissão do vírus, mas às quais se podem juntar novas medidas.

"Continuar a acelerar a vacinação, garantir o acesso a testes, e que esse acesso seja efetivamente utilizado pelas pessoas para saberem qual a sua situação e atuar em conformidade, e, depois, que algumas medidas de contenção do risco de transmissão sejam utilizadas", referiu, esta segunda-feira, a Ministra da Saúde, Marta Temido. Uma dessas medidas foi a que vigorou no fim de semana na Área Metropolitana de Lisboa, exemplificou a governante, mas outras poderão ser introduzidas ou recuperadas, não estando descartada a hipótese de rever os níveis de desconfinamento. "Vamos continuar a acompanhar a situação e a avaliar o que é necessário fazer", sublinhou.



