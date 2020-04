A Assembleia da República aprovou hoje o decreto do Presidente da República que renova o estado de emergência até ao final do dia 02 de maio, para permitir medidas de contenção da covid-19. Desta vez, com os votos contra do PCP, Iniciativa Liberal e Joacine Moreira.

Covid-19. Portugal aprova renovação do estado de emergência até 2 de maio

Os deputados portugueses renovaram pela segunda vez o atual estado de emergência viabilizando o decreto presidencial na Assembleia da República. Na sessão que se realizou durante a tarde, PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN votaram a favor da prorrogação do estado de emergência com PEV e Chega a optarem pela abstenção.

O PCP e a deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira decidiram votar contra por considerarem que não é necessário estado de emergência para aplicar as atuais medidas de contenção e exigem mais proteção aos trabalhadores. O parlamentar da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, voltou a votar contra.

