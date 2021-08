De um total de 410 mil jovens, inscreveram-se apenas 160 mil.

Covid-19

Portugal. Adesão dos jovens à vacinação não foi a esperada

De um total de 410 mil jovens, inscreveram-se apenas 160 mil.

A campanha de vacinação em Portugal continua a avançar, mas a adesão dos jovens não foi a esperada no período normal do autoagendamento da vacina, disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"Neste momento, temos mais de 160 mil destes adolescentes inscritos. No total são cerca de 410 mil. Foi um autoagendamento, apesar de tudo, positivo, mas é preciso expandi-lo e depois haverá outras metodologias para continuar a captar estas pessoas", disse Graça Freitas em entrevista à RTP. Os jovens que se inscrevam nos próximos três dias poderão ser vacinados no fim de semana de 28 e 29 de agosto.

Durante este fim de semana, 21 e 22, começam a ser vacinados os primeiros utentes dos 12 aos 15 anos de idade que na semana passada agendaram para estes dias.

A 'Task force' recorda que durante o fim de semana estará também a funcionar a modalidade "Casa Aberta" para essa mesma faixa etária. A partir de 22 de agosto, o autoagendamento ficará disponível para todos os utentes com idade igual ou superior a 16 anos, que podem fazer a marcação através do 'site'.

De acordo com o calendário já divulgado pela 'task-force', as segundas doses de vacina para os menores entre 12 e 15 anos serão administradas nos fins de semana de 11/12 e 18/19 de setembro, para que esta faixa etária possa concluir o processo de vacinação antes do início do ano letivo.

Portugal já tem 66% da população com vacinação completa contra a covid-19 e 76% com pelo menos uma dose administrada, com os maiores de 65 anos quase totalmente vacinados.

Com Lusa







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.