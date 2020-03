"As pessoas não respeitam as regras, colocam-se a si e aos funcionários em risco, e as empresas não informam de nada do que se está a passar", denuncia Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil.

Covid-19. Passageiros de voo oriundo de França em isolamento no aeroporto do Porto

Lusa "As pessoas não respeitam as regras, colocam-se a si e aos funcionários em risco, e as empresas não informam de nada do que se está a passar", denuncia Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil.

Mais de duas dezenas de passageiros de um voo proveniente de Orly, França, estão em isolamento no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, por suspeitas relacionadas com a Covid-19, indicou hoje o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).

"O que sabemos é que o voo chegou às 11:20 e pelo menos 21 passageiros foram encaminhados, de imediato, para uma sala de isolamento na aerogare mesmo antes de chegarem à zona de bagagem. Percebemos, entretanto, que o avião fez rotação, mas a menos que a desinfeção tenha sido muito rápida, não terá sido feita desinfeção", descreveu à Lusa Fernando Simões, SINTAC.

A agência Lusa contactou a ANA - Aeroportos, mas até ao momento não obteve resposta.

Já fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto confirmou que foi solicitada a esta força de segurança apoio para delimitar um perímetro de segurança no Aeroporto Francisco Sá Carneiro devido a casos suspeitos de Covid-19.

Fernando Simões aproveitou para apelar a que venham a ser tomadas "medidas mais rigorosas e informadas", criticando as empresas do setor de "deixarem os funcionários desinformados e à sua sorte sem lhes fornecer material de proteção, por exemplo".

"Vimos pessoas ontem [quarta-feira] amontoadas como galinhas no aeroporto de Faro. Hoje esta situação no Porto. E as situações repetem-se por todo o país. Um aeroporto tanto é um ponto fulcral para a economia e o turismo, como é para contágio. As pessoas não respeitam as regras, colocam-se a si e aos funcionários em risco, e as empresas não informam de nada do que se está a passar. São necessárias medidas mais musculadas a nível geral e nacional", defendeu o SINTAC.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 6.061 casos suspeitos até hoje, dos quais 488 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 8.091 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal.

