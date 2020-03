O município nortenho e a Direção-Geral da Saúde solicitam a todos os que contactaram com o escritor em Portugal para não sair à rua. Sepúlveda foi diagnosticado com o vírus em Espanha.

Portugal 2 min.

Covid-19. Póvoa do Varzim pede a quem esteve com Sepúlveda para ficar em casa

Paula SANTOS FERREIRA O município nortenho e a Direção-Geral da Saúde solicitam a todos os que contactaram com o escritor em Portugal para não sair à rua. Sepúlveda foi diagnosticado com o vírus em Espanha.

Durante seis dias, de 19 a 23 fevereiro, o escritor chileno, de 70 anos, residente em Gijón, Espanha e a sua mulher, de 67 anos, estiveram a participar no evento literário Correntes d' Escrita, organizado anualmente pelo município da Póvoa do Varzim.



Ontem, Espanha anunciou que Luís Sepúlveda está infetado com o novo coronavírus e que começou com sintomas no dia 25 de fevereiro, logo após ter regressado de Portugal.

Perante esta notícia, e como ainda não se sabe onde o escritor foi contaminado, se em Portugal, ou Espanha, o município da Póvoa do Varzim e a Direção-Geral da Saúde (DGS) criaram hoje um “grupo de acompanhamento” para colocar em marcha medidas de prevenção contra a possível propagação da doença no país.

Luís Sepúlveda infetado com Covid-19 após ter estado em Portugal O escritor chinelo, de 70 anos, residente em Gijón, Espanha, começou com sintomas depois de regressar da Póvoa do Varzim. Autoridades tentar descobrir se foi infetado em Portugal ou Espanha.

Isolamento em casa

Assim, o município, em comunicado avisa que “os funcionários/colaboradores que contactaram diretamente, num espaço de 1 a 2 metros, com o autor, devem ficar em casa, evitar contactos sociais”, e “registar a temperatura duas vezes por dia”.

Todo o restante pessoal “afeto ao evento” que não contactou assim tão próximo com o escritor deve seguir “uma auto-vigilância do seu estado de saúde".



Já a DGS solicita a quem tenha estado nesses contactos de proximidade ou em ambientes fechados com o autor e a sua mulher, como por exemplo, viajado no mesmo carro, ou que lhes tenham prestado cuidados de saúde para ligarem para a linha de saúde 24, número 808 24 24 24.

Com quem o escritor esteve

O município informa ainda que já foram contactadas todas as entidades “diretamente ligadas ao evento de forma serem transmitidas as medidas necessárias”.

Mais hospitais portugueses preparam-se para o coronavírus Esta sexta-feira foram divulgados os 10 hospitais que estarão preparados para uma segunda fase de resposta, além dos três da "primeira linha" de emergência e que já estão em alerta permanente desde janeiro.

Atualmente, a DGS e as autoridades de saúde espanholas já estão a realizar um rastreio epidemiológico do percurso do escritor em Portugal e também em Espanha para saber onde esteve e com quem contactou enquanto esteve em terras lusas e até apresentar sintomas.

A fonte de infeção “está a ser avaliada”, indicou a DGS que pede calma a quem esteve próximo do escritor. O Correntes d’Escrita, evento literário de expressão Ibérica traz à Póvoa do Varzim escritores de muitos países, e conta com a participação de muitas dezenas de pessoas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.