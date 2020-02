Adriano Maranhão continua a ser o único português infetado.

Covid-19. Outros quatro tripulantes portugueses do Diamond Princess com resultados negativos



A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou este domingo que um dos passageiros portugueses do navio Diamond Princess teve resultado positivo para infeção por novo coronavírus (COVID-19), depois de ter realizado análises laboratoriais, e outros quatro tiveram resultado negativo.

"De acordo com informação das autoridades japonesas, os outros quatro tripulantes de nacionalidade portuguesa apresentam testes negativos", escreve a nota da DGS, onde acrescenta que "as pessoas com testes positivos a bordo deste navio têm sido transferidas para um hospital de referência no Japão, de acordo com prioridade do seu estado clínico e cumprindo o protocolo", escreve no comunicado.

O único caso positivo é o do canalizador português Adriano Maranhão, de 41 anos de idade.

Graça Freitas esclarece que os passageiros saíram do navio de acordo com o "grau de prioridade e porque apresentavam sintomas", sublinhado que no caso concreto de Adriano Maranhão, "enquanto se mantiver assintomático, não será prioritário, digamos assim".

A DGS continuaa acompanhar o caso em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com as autoridades de saúde pública do Japão, no sentido de reencaminhar o doente para um hospital.