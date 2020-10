Norte é a região com maior pressão nos internamentos.

Covid-19. Ocupação nos hospitais portugueses ultrapassou os 80%

Ana TOMÁS

A taxa de ocupação de camas em hospitais reservadas para doentes covid-19 já ultrapassou os 80% de capacidade.

O número foi anunciado, esta sexta-feira, pelo secretário de Estado, Diogo Serras Lopes, em conferência de imprensa, num dia em que Portugal bateu todos quase todos os recordes diários desde que a pandemia começou: o número mais alto de mortes, de casos positivos e de internamentos em cuidados intensivos.

Segundo o governante, a capacidade para internamento de doentes covid-19 já atingiu os 84%, sendo de 81% nas Unidade de Cuidados Intensivos, com o Norte, que é a região mais atingida nesta segunda vaga, concentrando mais de metade dos novos casos na última semana, a sofrer a maior pressão nos hospitais, com uma ocupação de quase 90%.

“A taxa de ocupação é de 84% em enfermaria e de 81% em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI)", afirmou Diogo Serras Lopes, acrescentando que "na região Norte, a taxa de ocupação em UCI, ao dia de ontem [quinta-feira], era de 88%", e em enfermaria, de 89%. "Portanto, é a região do país com uma maior pressão”, reconheceu.

Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, cuja ocupação de camas reservadas para estes doentes, está nos "84%, em UCI" e, em enfermaria, nos "82%".

O número de internados em cuidados intensivos pode ser quase o dobro em novembro, segundo as estimativas avançadas pela própria ministra da Saúde, Marta Temido, no início desta semana. De acordo com a governante, a quatro de novembro, já na próxima quarta-feira, as previsões indicam poderá haver 444 internados em UCI.



O Governo português reúne-se esta tarde com o Conselho Nacional de Saúde Pública do País e, amanhã, em Conselho de Ministros para decidir novas medidas para conter a evolução da pandemia.

O recolher obrigatório e o restrições alargadas para mais municípios, como as impostas em Lousada, Felgueiras e Paços de Ferreira, são algumas das opções em cima da mesa.

