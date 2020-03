Há 2.362 infetados com coronavírus, mais 302 que ontem.

Covid-19. Número de mortos sobe para 33 em Portugal

Ana TOMÁS Há 2.362 infetados com coronavírus, mais 302 que ontem.

(Notícia atualizada às 16h17 com informação da Autoridade Regional de Saúde dos Açores sobre o alegado óbito reportado à região e às 16h29 com o novo número de óbitos)

A Direção-geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira, 24 de março, à tarde mais três óbitos em relação ao balanço que tinha divulgado ao final da manhã, que apontava para 30 casos e que, nesse sentido previa uma descida do número de novas vítimas mortais confirmadas nas últimas 24 horas.

No entanto, uma revisão na contagem revela o contrário: são 33 as vítimas mortais, o correspondente a 10 novos casos. Mais um que o registado no boletim anterior. Na segunda-feira o número subiu de 14 para 23, um aumento de nove óbitos.

Com a nova contabilização, a região Norte aparece como a que tem mais vítimas mortais (14), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (12), o Centro (6) e Algarve (1).

Os casos reportados esta tarde dizem respeito "a resultados que foram conhecidos após publicação do boletim", explica a DGS, em comunicado.

O primeiro boletim do organismo também dava conta de que os Açores tinham registado o seu primeiro óbito. Mas esta tarde, a Autoridade Regional de Saúde daquele arquipélago disse não ter registo de nenhuma morte por Covid-19 nas ilhas.



Entretanto, a DGS também esclareceu que o "óbito registado na Região Autónoma dos Açores, caso suspeito para Covid-19, veio infirmado, ou seja, teve conhecimento após fecho do boletim de que o resultado é negativo para Covid-19."

Legenda: vermelho (casos confirmados); preto (óbitos); verde (casos recuperados) Fonte: DGS

Quanto ao número de novos casos positivos, desce por comparação com o último dia.

Até esta terça-feira, Portugal regista 2.362 infetados com coronavírus, mais 302 que ontem. Entre domingo e segunda-feira essa subida é de 460.

Fonte: DGS

Segundo a Direção-Geral da Saúde há também mais oito pessoas recuperadas, correspondendo a 22 no total.

Dos casos 2.362 casos positivos, apenas 203 estão internados, dos quais 48 estão nos cuidados intensivos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.