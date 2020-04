Houve mais 35 óbitos nas últimas 24 horas, mas subida do número de infetados desceu drasticamente face à evolução do dia anterior.

Covid-19. Número de mortos em Portugal sobe para 470

O número de mortes por covid-19, em Portugal, aumentou para 470, com mais 35 novos casos mortais registados num só dia.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, o país regista até este sábado, 11 de abril, um total de 15987 infetados, o que reflete um acréscimo de 515 nas últimas 24 horas - ontem foram registados 15472.

O número de novos casos contabilizados entre esta sexta-feira e hoje representa, contudo, uma descida face à evolução verificada entre quinta e sexta-feira, quando a quantidade de novos casos de infeção subiu abruptamente, para 1516 novos infetados em apenas um dia.

Este sábado aguardavam 3961 pessoas ainda resultado laboratorial.

Há 266 pessoas recuperadas, uma tendência de subida que se tem verificado diariamente.

O número de pessoas internadas também desceu ligeiramente, para 1175 (menos quatro que ontem). Em contrapartida, entre sexta-feira e hoje, aumentaram os casos em cuidados intensivos, que passaram de 226 para 233 (mais sete).

Mantém-se a distribuição de casos por regiões, com 258 mortes e 9264 infetados, no Norte; 113 mortes e 2327 infetados no Centro; 87 mortes e 3834 infetados, em Lisboa e Vale do Tejo; 9 mortes e 279 no Algarve; 3 mortos nos Açores e 94 infetados.

O Alentejo e a Madeira não registam vítimas mortais, registando 130 e 59, respetivamente.

