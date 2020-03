São mais nove que os registados este domingo e a maior subida no número vítimas mortais até à data.

Covid-19. Número de mortos em Portugal sobe para 23

Ana TOMÁS São mais nove que os registados este domingo e a maior subida no número vítimas mortais até à data.

O número de mortos de Covid-19 voltou a aumentar significativamente em Portugal nas últimas 14 horas.

São 23 as vítimas mortais registadas esta segunda-feira, mais nove por comparação com os 14 de domingo. Esta é a subida mais alta no número de vítimas mortais registadas no país desde que foram diagnosticados os primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus.

Há 2060 casos positivos confirmados (mais 460 que os anunciados no domingo) e 11842 em vigilância, sendo que 1402 aguardam análise laboratorial.

Do total de casos confirmados, apenas 201 se encontram internados, 47 dos quais nos cuidados intensivos.

Os casos de infeção em pessoas do sexo feminino ultrapassaram os do sexo masculino, correspondendo a 1080, no primeiro caso, e a 980, no segundo.

Portugal. Há 23 crianças infetadas com menos de 10 anos O número de casos em bebés e meninos até aos nove anos tem aumentado todos os dias, bem como os registados entre os 10 anos e os 19 anos.

A faixa etária com menos pessoas infetadas são as crianças, dos zero aos nove anos, com 25 casos registados esta segunda-feira (mais dois que ontem).

No extremo oposto está a dos 40 aos 49 anos, com 404 infetados. No seu conjunto, as faixas etárias que abarcam o grupo de risco dos idosos (acima dos 70 anos) soma 323 infetados.

Desde 1 de janeiro foram registados 13674 casos suspeitos.

Há 14 pessoas recuperadas.

