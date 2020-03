Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, há mais de 6.400 infetados, estando 571 internados. Destes, 164 estão nos cuidados intensivos.

Covid-19. Número de mortos em Portugal sobe para 140

O número de mortos em Portugal por covid-19 subiu para 140, esta segunda-feira, 30 de março.

De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), há mais 21 novos óbitos e 446 novos casos positivos, por comparação com o dia de ontem.

O total de infetados ascende a 6.400 infetados, estando 571 internados. Destes, 164 estão nos cuidados intensivos.

Covid-19 . Profissionais de saúde pedem mais proteção, testes e condições de assistência Os 80 subscritores da carta pedem, para além de equipamentos de proteção individual, o aumento da “capacidade de realizar testes para diagnóstico” e a melhoria das “condições de assistência às pessoas infetadas e de proteção das pessoas mais vulneráveis, bem como para isolamento profilático dos casos suspeitos”.

No boletim da DGS não consta como morte decorrente da infeção pelo novo coronavírus a do jovem de 14 anos de Ovar,que faleceu na madrugada de ontem e que foi testado positivo à covid-19.

A faixa etária acima dos 70 anos concentra a maioria do número de óbitos - 116 num total de 140, e afeta sobretudo o sexo masculino (68 casos).

Covid-19. Governo realiza a partir de hoje testes de despiste nos lares O governo português vai realizar a partir de hoje uma operação de testes de despiste da covid-19 em todos os lares de idosos nos concelhos de Lisboa, Aveiro, Évora e Guarda, estendendo-se depois ao resto do país.

No que respeita à distribuição geográfica, a região Norte continua a ser a mais afetada com 3801 infetados e 74 mortes confirmadas. O Centro ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo no número de óbitos, contabilizando 34, por comparação com os 30 da região que engloba a capital do país.

Porém, o número de infetados é superior nesta última, que regista 1577 casos positivos, contra os 784 da região Centro.

A zona Centro tem, de resto, uma taxa de letalidade (4%) superior à média nacional, que se situa nos 2%. As restantes regiões ficam ligeiramente abaixo da média do país.

No Algarve, registam-se dois óbitos, num total de 116 infetados.

