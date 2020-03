Foram registados 24 novos óbitos no último dia. Há mais de cinco mil casos de pessoas infetadas .

Covid-19. Número de mortos em Portugal chega aos 100

O número de mortos por Covid-19, em Portugal, chegou a uma centena este sábado.

Até à meia-noite de sexta-feira houve um aumento de 24 óbitos, em relação aos 76 contabilizados no dia anterior.

O número de casos positivos também subiu significativamente para 5170, mais 902 que os números avançados no boletim anterior da Direção-Geral da Saúde

Há 4938 pessoas a aguardar análise laboratorial e 32754 suspeitos.

O número de internamentos também subiu, para 418, sendo que 89 estão nos cuidados intensivos.

Apesar da subida continua dos números, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse, este sábado, em conferência de imprensa, que a "incidência máxima" da pandemia de Covid-19 "estará adiada para o final de maio".

"Isto significa que as medidas de contenção adotadas estão a ser efectivas", mas também, advertiu, que o número de casos de infeção por coronavírus vá sempre crescendo até lá.

Segundo a governante, Portugal terá "um número muito elevado de casos de infeção" e "isto coloca uma grande pressão sobre o SNS e sobre todos nós", admitiu.

O boletim da DGS deste sábado mostra que o maior número de vítimas mortais e de casos de infeção se regista a Norte - 44 e 3035, respetivamente. Segue-se o Centro, com 28 mortes (e 647), Lisboa e Vale do Tejo, com 27 (e 1287 infetados) e o Algarve, com um óbito a registar (e 106 casos).



A esmagadora maioria das mortes (79) verifica-se nas faixas etárias acima dos 70 anos. Há, no entanto, um segundo caso mortal a registar na faixa etária dos 40 aos 49 anos. São as mortes mais jovens por Covid-19 em Portugal e ambas as vítimas são mulheres.

