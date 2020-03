Este domingo foram confirmados 76 novos casos. Há menos um caso nos cuidados intensivos. Dos 245 positivos, 106 estão internados.

Covid-19. Número de casos confirmados em Portugal sobe para 245

Ana TOMÁS Este domingo foram confirmados 76 novos casos. Há menos um caso nos cuidados intensivos. Dos 245 positivos, 106 estão internados.

O número de casos confirmados de Covid-19, em Portugal, subiu hoje pata 245, mais 76 casos que ontem.

De acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, há menos um caso nos cuidados intensivos (este sábado eram 10 pessoas).

Dos 245 casos positivos, 106 estão internados. Há 2271 suspeitos e 4592 sob vigilância menos do que os 5011 registados no sábado.

Entre o total de casos confirmados, 40 dizem respeito a pessoas com idades acima dos 60 anos, cinco dos quais com mais de 80 (três mulheres e dois homens).

Há agora 14 cadeias ativas e a região de Lisboa e Vale do Tejo supera o Norte, com 116 casos, na primeira, face a 103, na segunda. Há 10 casos no Centro e outros 10 no Algarve. E, pela primeira vez, há um caso nos Açores.

O boletim mostra também a confirmação de dois casos recuperados.