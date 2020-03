Há mais 34 novos casos positivos desde ontem e o dobro dos casos suspeitos.

Covid-19. Número de casos confirmados em Portugal sobe para 112

Ana TOMÁS Há mais 34 novos casos positivos desde ontem e o dobro dos casos suspeitos.

O número de casos confirmados, em Portugal, por Covid-19 aumentou para 112, mais 34 que na quinta-feira.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, cinco desses casos não estão internados, menos quatro que ontem (eram nove, esta quinta-feira).

Há 1308 casos suspeitos, o dobro do registado anteriormente, e 172 aguardam análise laboratorial. As autoridades de saúde nacionais têm 5674 contactos em vigilância, sendo que neste momento são já 11 as cadeias de transmissão ativas.

A maioria dos casos confirmados situa-se no Norte litoral (53), seguindo-se a região Lisboa e Vale do Tejo (46), e seis casos na zona Centro e outros seis no Algarve.

O ministro da Administração Interna e a ministra da Saúde portugueses vão declarar hoje "o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão".