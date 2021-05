Nas últimas 24 horas registaram-se 334 novos casos de infeção e faleceu um doente.

Covid-19: Novos internamentos com maior aumento em quase um mês em Portugal

Lusa

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 22 internamentos de pessoas com covid-19, o maior aumento diário em quase um mês. O país tem agora 245 pessoas internadas com covid-19, 76 das quais nos cuidados intensivos, onde desde sábado estão mais cinco pessoas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde deste domingo.

Depois de um aumento acentuado nos internamentos a partir de finais de dezembro de 2020, que atingiu um pico no dia 01 de fevereiro (6.869 internados), esse número tem vindo a descer, com algumas flutuações.

O número de novos internamentos diários registado hoje é o maior desde 19 de abril, quando o número aumentou de 428 no dia anterior para 454 (mais 26 pessoas).

