Covid-19

Novo aumento de internados em Portugal e mais nove mortes

Lusa Há mais 1.610 novas infeções nas últimas 24 horas no país.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, um novo aumento no número de pessoas internadas com covid-19, 1.610 novas infeções e nove mortes, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim da DGS, hoje estão internadas 919 pessoas, mais 40 do que no domingo, e 198 estão em unidades de cuidados intensivos, onde foram internadas mais cinco pessoas nas últimas 24 horas.

A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 regista-se hoje na região do Norte (688), enquanto em Lisboa e Vale do Tejo há mais 519 pessoas contagiadas.

As nove mortes das últimas 24 horas registaram-se nas regiões do Norte (cinco), Lisboa e Vele do Tejo (três), e Açores (uma).

