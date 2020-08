Covid-19. Norte ultrapassa Lisboa em casos de infeção. Não sucedia há 3 meses

Portugal regista este domingo mais três mortes e mais 121 casos confirmados de covid-19 em relação a sábado. Desde 11 de agosto que não se verificava um número tão baixo de novas infeções diárias.

Portugal regista hoje mais três mortes e mais 121 casos confirmados de covid-19 em relação a sábado, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.

As últimas 24 horas apresentaram duas mudanças na tendência da epidemia: o Norte ultrapassou Lisboa no número de novos casos de infeção, o que não acontecia desde há três meses e o número de infeções, 121 casos é o mais baixo desde 11 de agosto, noticia o jornal Público.

Mais cinco hospitalizações

Este domingo encontram-se mais cinco pessoas hospitalizadas do que sábado, 325 doentes e mais duas nos cuidados intensivos, 39 pessoas

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 54.102 casos de infeção confirmados e 1.778 mortes.

54 casos a norte e 43 em Lisboa

Lisboa e Vale do Tejo registou este domingo 43 novas infeções, 35,5% do total nacional de novos casos, face aos 54 novos casos a norte, que correspondem a 44,63%. A região norte conta com um total de infeções de 19 473 desde o início da pandemia e a região de Lisboa com 27 931 casos.

Dos três óbitos ocorridos, dois registaram-se em Lisboa e um no norte.

Atualmente estão em vigilância mais de 35 mil pessoas.

