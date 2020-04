São 140 os recuperados de covid-19, quase o dobro de ontem e a maior subida destes casos até à data.

Covid-19. Mortes em Portugal sobem para 311, mas número de recuperados aumenta

Ana TOMÁS São 140 os recuperados de covid-19, quase o dobro de ontem e a maior subida destes casos até à data.

Portugal registou hoje mais 16 mortes por covid-19, elevando o total de óbitos para 311.

Há, no entanto, um dado positivo no boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde. O número de recuperados aumentou significativamente. São já 140 os que recuperam da infeção, quase o dobro de ontem (eram 75) e a maior subida destes casos até à data.

O número de infetados também subiu para 11730, mais 452 a somar aos 11278 registados até este domingo.

Covid-19. Açores vão ficar com 79 ventiladores para enfrentar pandemia Os Açores vão ficar com 79 ventiladores para enfrentar a pandemia de covid-19, aguardando ainda a chegada de alguns equipamentos doados por entidades ou movimentos cívicos, afirmou hoje a secretária regional da Saúde.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com o maior número de óbitos (168) e de pessoas contaminadas com o vírus (6706). O Centro tem 76 mortes confirmadas e 1521 infetados, Lisboa e Vale do Tejo são 3070 os casos positivos e 60 as vítimas mortais. Segue-se o Algarve com sete óbitos e 229 casos de infeção.

No Alentejo e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira o número de infetados confirmados continua abaixo dos 100.

A esmagadora maioria dos óbitos foi registado em pessoas com mais de 80 anos (100 homens e 99 mulheres).

O número de pessoas internadas nos hospitais subiu para 1099 (mais 15 que na véspera) e 270 estão nos cuidados intensivos (mais três que ontem).







