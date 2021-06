Naquilo que depender do Presidente da República não se volta atrás", afirmou, Marcelo Rebelo de Sousa, que está hoje a visitar a Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.

Marcelo: "Comigo não vai haver" volta atrás no desconfinamento

Marcelo Rebelo de Sousa declarou hoje que, no que depender do Presidente, não haverá "volta atrás" no processo de desconfinamento, e deu a Feira da Agricultura de Santarém como exemplo do "virar de página".

"Já não voltamos para trás. Não é o problema de saber se pode ser, deve ser, ou não. Não vai haver. Comigo não vai haver. Naquilo que depender do Presidente da República não se volta atrás", afirmou, Marcelo Rebelo de Sousa, que está hoje a visitar a Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.

O chefe de Estado defendeu que "o não voltar atrás exige às pessoas viverem à medida disso", que, se querem que não se volte atrás, "têm que ter bom senso no respeito das regras sanitárias", que aos eleitos para governar cabe decidir e aos especialistas "chamar a atenção para o juízo que as pessoas devem ter".

"A função dos especialistas é dizer 'não se esqueçam' e pregar um certo susto" para que as pessoas, sobretudo os mais jovens e os que ainda não são vacinados, saibam que devem ajudar, disse Marcelo Rebelo de Sousa, frisando que a vacinação já permite "dizer que aquilo que arrancou na economia e na sociedade vai em frente e já não volta atrás".

Acompanhado pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a agricultura foi um setor que "nunca parou" na pandemia de covid-19, e deu o exemplo da Feira Nacional da Agricultura como exemplo que o país "virou a página" no desconfinamento.

Para o Presidente, esta feira corresponde ao que declarou no seu discurso do 10 de junho, de que o país "virou a página" e está agora "num novo ciclo".

