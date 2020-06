Na Grande Região de Lisboa registaram-se 76% das novas infeções nas últimas 24 horas. Segunda-feira o primeiro-ministro vai reunir-se com os autarcas para avaliar a situação.

Covid.19. Mais três mortes e 375 infetados em Portugal

Redação Na Grande Região de Lisboa registaram-se 76% das novas infeções nas últimas 24 horas. Segunda-feira o primeiro-ministro vai reunir-se com os autarcas para avaliar a situação.

Portugal regista hoje mais três mortos relacionados com a covid-19 do que na quinta-feira e mais 375 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Deste total de novos infetados, 284 (76%) são residentes na região de Lisboa e Vale do Tejo. O crescimento do surto nesta região está a preocupar as autoridades, tendo a Ministra da Saúde anunciado que na próxima segunda-feira, irá ser realizada uma reunião com a presença do primeiro-ministro e dos autarcas da Grande Lisboa para debater a situação. Atualmente, o Hospital Militar de Belém está a receber doentes covid-19.

381 doentes internados em Lisboa, dos 422 totais

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 16.255 casos confirmados.



"Para efeitos de números, temos hoje 422 doentes internados no país, 381 dos quais na ARS de Lisboa e Vale do Tejo, e temos 67 casos internados em Unidades de Cuidados Intensivos, dos quais 59 na região de Lisboa e Vale do Tejo", declarou a Ministra da Saúde citada pelo Público.



Os dados da DGS indicam um total de 1.527 mortes relacionadas com a covid-19 e de 38.464 casos confirmados desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas houve mais 467 pessoas recuperadas, aumentando para 24.477 o total de doentes curados.

