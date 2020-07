Número de recuperados volta a superar o de novas infeções, com mais 370 pessoas a serem dadas como curadas da doença, nas últimas 24 horas.

Covid-19. Mais três mortes e 229 novos casos registados em Portugal

Ana TOMÁS Número de recuperados volta a superar o de novas infeções, com mais 370 pessoas a serem dadas como curadas da doença, nas últimas 24 horas.

Portugal regista esta quinta-feira, 23 de julho, mais três mortes por covid-19 e 229 novos casos de infeção.

Os três óbitos ocorreram no Norte (1) e em Lisboa e Vale do Tejo (2), região que continua a concentrar a maioria dos novos casos (mais 172 infetados do que na véspera) e o total de infetados contabilizados desde a pandemia (24.857). Aguardam ainda análise laboratorial 1545 pessoas.

Esta quinta-feira, o número de recuperados também volta a superar o de novas infeções, com mais 370 pessoas a serem dadas como curadas da doença, nas últimas 24 horas.

Continuam internadas 431 pessoas (menos oito que ontem) e 59 mantêm-se nos cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, registaram-se no total, em Portugal, 49.379 casos de infeção, 34.369 recuperados e 1.705 mortes.



