Covid-19. Mais oito mortes e 542 casos em Portugal

Portugal regista este sábado mais oito mortes por covid-19 e mais 342 casos confirmados em relação a sexta-feira, segundo dados da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O aumento do número de casos deve-se, em grande parte, à Região de Lisboa e Vale do Tejo que regista mais 259 casos face ao dia anterior. Representa, de resto, 71% do total dos casos do país.

De acordo com o boletim epidemiológico diário da DGS, há por esta altura 46.221 casos confirmados e o número de mortes provocadas pela covid-19 atinge os 1.654.

Nas últimas 24h há registo de mais 305 recuperados da covid-19, são no total 30.656 até agora.

Neste momento registam-se 13.912​ casos activos, o número é obtido pela diferença entre o número de casos confirmados e o número de recuperados e mortos.

O número de internados é actualmente de 459, menos 12 do que na sexta-feira. Do total de internados 68 estão em cuidados intensivos.



