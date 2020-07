Portugal regista esta terça-feira mais nove óbitos por covid-19, em relação a segunda-feira, e mais 287 casos de infeção confirmados, dos quais 207 na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Covid-19: Mais nove mortos e 287 infetados em Portugal

Lusa Portugal regista esta terça-feira mais nove óbitos por covid-19, em relação a segunda-feira, e mais 287 casos de infeção confirmados, dos quais 207 na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.629 e o total de casos confirmados é de 44.416.



Estão internadas 511 pessoas, menos duas do que na segunda-feira, 76 delas em unidades de cuidados intensivos, menos duas do que no dia anterior. Há mais 279 recuperados, num total de 29.445. Existem 13.342 casos activos em Portugal.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.