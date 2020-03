Nas últimas 24 horas, o país registou mais 16 óbitos e mais 724 casos infetados.

Covid-19. Mais de 4 mil infetados e 76 mortos em Portugal

Ana TOMÁS

O número de mortos pelo novo coronavírus em Portugal subiu para 76 (mais 16 novos óbitos nas últimas 24 horas) e o total de infetados ultrapassou os quatro mil.

O total de casos positivos e agora de 4268, o equivalente a mais 724, registados até às zero horas desta sexta-feira.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, a esmagadora maioria das vítimas mortais concentra-se na faixa etária acima dos 80 anos - 23 homens e 20 mulheres -, seguindo-se a faixa dos 70 aos 79, com 18 óbitos, a dos 60 aos 69, com 10, e a dos 50 aos 59, com quatro.

Há também um morto a registar na faixa entre os 40 e os 49 anos, uma mulher.

"Temos neste momento uma taxa de mortalidade de 1,7% em Portugal. Mais de 80% ocorrem em pessoas com mais de 70 anos", referiu, em conferência de imprensa o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Em termos de distribuição geográfica, a maioria dos casos concentra-se a Norte, com 33 vítimas mortais. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 24, e o Centro, com 18, e, por fim, o Algarve, com um caso.

O número de pessoas internadas também aumentou, para 354, sendo que destes há 71 nos cuidados intensivos.

