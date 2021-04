De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, há 513 pessoas internadas com covid-19, menos 25 do que na quinta-feira.

Covid-19. Mais 9 mortes e 548 casos confirmados de infeção em Portugal

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 09 mortes e 548 casos confirmados de contágio pelo SARS-CoV-2, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, há 513 pessoas internadas com covid-19, menos 25 do que na quinta-feira, mas mais duas em unidades de cuidados intensivos, onde hoje estão 131 doentes.

O número de casos ativos diminuiu 204, para 26.339 e, de quinta-feira para hoje, mais 743 pessoas foram dadas como recuperadas, para um total de 779.655, desde o início da pandemia.

