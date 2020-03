Número de casos positivos sobe para 331, 139 estão internados, 18 nos cuidados intensivos. Há 2203 não confirmados e três recuperados.

Covid-19. Mais 86 novos casos confirmados em Portugal

Ana TOMÁS Número de casos positivos sobe para 331, 139 estão internados, 18 nos cuidados intensivos. Há 2203 não confirmados e três recuperados.

O número de casos positivos subiu esta segunda-feira para 331, mais 86 novas confirmações que ontem.

A subida de ontem para hoje é inferior à regista entre sábado e domingo, que correspondeu a 106 novos casos.

Dos 331 confirmados esta segunda-feira, 139 estão internados, sendo que 18 estão nos cuidados intensivos. Há 2203 casos não confirmados, 374 a aguardar resultado laboratorial e 4592 em vigilância. Há três casos recuperados.

Neste momento são 18 as cadeias ativas de transmissão, sendo que a maioria dos casos se concentra na região de Lisboa e Vale do Tejo (142), Norte (138), 31 no Centro e 13 no Algarve. Há um caso registado nos Açores e cinco no estrangeiro.

Entre ontem e hoje houve um aumento de pessoas infetadas com idades acima dos 80 anos (12 no total, mais sete que ontem).

As faixas etárias acima dos 60 anos - um dos grupos de risco - somam agora 77 casos, no conjunto, mais 37 que ontem.