Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.478 mortes e 391.782 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 71.178, mais 1.488 do que na quinta-feira.

Covid-19. Mais 65 mortes e 4.146 novos casos em Portugal

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.478 mortes e 391.782 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 71.178, mais 1.488 do que na quinta-feira.

O Norte foi a região do país que registou mais mortes (29) e mais novos casos (1697), no último dia, segundo dados do boletim da Direcção-Geral da Saúde divulgado nesta sexta-feira.

Segue-se a a região de Lisboa e Vale do Tejo, com registo de mais 23 óbitos e mais 1.463 novos casos.

O Norte contabiliza, desde o início da pandemia, 3030 óbitos e 201.417 infecções confirmadas. Lisboa e Vale do Tejo 2243 mortes e 126.275 casos.

