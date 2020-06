Lisboa continua a ser o foco do contágio, com 75,2% dos novos casos confirmados.

Covid-19. Mais 451 infetados e seis mortes em Portugal

Ana Patrícia CARDOSO

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 451 infetados e seis mortes em Portugal, de acordo com os dados divulgados pela Direção Geral de Saúde. Ao todos, são 40.866 casos confirmados no país.

Apesar de Lisboa continuar a ser a região mais afetada (com 339 dos 451 novos casos registados), nesta sexta-feira, as regiões do Alentejo e Norte registam uma subida de casos. No Alentejo, contam-se mais 40 infetados, quinta-feira foram 3. A Norte, há 69 novos casos quando, no dia anterior, foram 33.



A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou em conferência que os 69 casos no Norte “encontram-se associados ao lar de Cinfães que representa um surto conhecido” e que na região alentejana, “estão ainda maioritariamente associados a Reguengos de Monsaraz, mas também a focos mais pequenos, alguns também já conhecidos como o do Parque de Campismo de Grândola”.

Marta Temido reiterou ainda que, neste momento, "não podemos baixar a guarda” e que este é um "trabalho de paciência, ninguém se iluda".

A DGS disse que há mais 21 pessoas internadas do que na quinta-feira. No total, são 457 internados, 67 pessoas nos cuidados intensivos, número que se manteve.



A taxa de letalidade do país é agora de 3,8%, sendo 16,5% em indivíduos com mais de 60 anos.





