Internamentos voltam a subir nos cuidados normais e nas unidades de cuidados intensivos.

Covid-19

Mais 3.194 infetados e sete mortes por covid-19 em Portugal

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, sete mortes por covid-19 e mais 3.194 infetados, ultrapassando os 900 mil casos acumulados, desde o início da pandemia.

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra a maior parte das novas infeções e dos novos óbitos, com 1.482 casos positivos e quatro óbitos. Seguem-se o Norte, com 891 novos infetados e três mortes, o Algarve, com 323 casos, o Centro, com 319, e o Alentejo, com 108.

Nas regiões autónomas, os Açores registam mais 48 infetados e a Madeira 23.

A incidência também subiu. No continente, são agora 280,5 os casos de infeção por 100 mil habitantes, sendo 272 por 100 mil habitantes a nível nacional. Já o índice de transmissibilidade - R(t) - desceu ligeiramente, estando em 1,19, no continente, e em 1,18, a nível nacional.

Números que se refletem num aumento dos internamentos, estando agora mais 18 doentes internados nos cuidados normais, num total de 617, e mais cinco em unidades de cuidados intensivos, onde estão hospitalizados 141.

Foram dados como recuperados 1.727, num total de 842.024 pessoas que ultrapassaram a doença, num universo de 902.489 infetados confirmados, desde que a pandemia chegou a Portugal. Destes, 17.142 perderam a vida para a covid-19.

Atualmente, existem 43.323, mais 1.460 que ontem.

