Em Portugal 85,9% das pessoas infetadas com covid-19 estão a realizar tratamento em domicílio

Covid-19. Mais 242 novos casos confirmados em Portugal

Ana B. Carvalho Em Portugal 85,9% das pessoas infetadas com covid-19 estão a realizar tratamento em domicílio

Portugal registou esta segunda-feira , 4 de maio, mais 242 novos casos confirmados de covid-19, o que eleva o total de 25.524 infetados e representa uma subida de 0,96% no número de infecções. Deste total, contam-se 813 casos em internamento, dos quais 143 em cuidados intensivos o que significa que 85,9% dos casos de pessoas em tratamento da covid-19 estão em domicilio e apenas 3,2% estão em internamento.



No que diz respeito a recuperações, Portugal regista 1712 pessoas curadas da covid-19.

É mesmo possível uma segunda vaga de pandemia? Numa altura em que a Europa se prepara para levantar medidas de confinamento, a Ásia começa a deparar-se com uma segunda vaga de infeções

Segundo os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelado esta segunda-feira, Portugal regista 1.063 óbitos causados pela covid-19, mais 20 do que no domingo. O secretário adjunto da saúde António Sales informou que a taxa de letalidade global é de 4,2%, sendo que a taxa de letalidade acima dos 70 anos de idade é de 14,9%.

Desde o dia 1 de março, foram realizados cerca de 450 mil testes de diagnóstico covid-19 em Portugal. Desde o início da pandemia, o último dia de abril foi o dia com mais testes realizados , com mais de 16 mil e 200 testes.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.