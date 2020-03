À semelhança do que se tem vindo a registar noutros países, em Portugal a maioria das vítimas mortais tem 80 anos ou mais. O número de pessoas do sexo masculino atingidas também é superior ao do sexo feminino.

Covid-19. Maioria das vítimas portuguesas é do sexo masculino e tem mais de 80 anos

Ana TOMÁS À semelhança do que se tem vindo a registar noutros países, em Portugal a maioria das vítimas mortais tem 80 anos ou mais. O número de pessoas do sexo masculino atingidas também é superior ao do sexo feminino.

Portugal registou esta terça-feira,24 de março, 33 vítimas mortais, uma subida que reflete 10 novos casos, nas últimas 24 horas.

Além do número de óbitos confirmados, a Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou, pela primeira vez, alguns dados associados ao perfil das vítimas mortais, como o sexo e a faixa etária. De fora fica, para já, a referência à existência de morbilidades prévias que possam ter contribuído para esse desfecho.

À semelhança do que se tem vindo a registar noutros países, em Portugal a grande maioria das vítimas mortais tem 80 anos ou mais. Este grupo concentra 21 casos mortais, seguindo-se a faixa etária entre os 70 e 79 anos com cinco óbitos confirmados, a dos 60 aos 69, com quatro, e a dos 50 aos 59 com três.

No que respeita à distribuição por géneros, a maior parte das vítimas é do sexo masculino - 23, por comparação com 10 do sexo feminino.

Ordem dos Médicos quer profissão nos dados associados aos doentes



A Ordem dos Médicos solicitou, esta segunda-feira, à Direção-Geral da Saúde que a profissão passa-se a constar nos dados associados aos doentes, para aferir quantos profissionais de saúde estão entre os infectados.

O pedido foi feito em declarações à Rádio Observador, pelo bastonário Miguel Guimarães, que acrescentou que há médicos internados nos cuidados intensivos, sem avançar números, e lamentando a dificuldade de acesso ao material de protecção individual por parte dos profissionais de saúde.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse esta manhã que há médicos infectados com SARS-CoV-2 e internados nos cuidados intensivos, sem precisar quantos são.

Também a Ordem dos Enfermeiros referiu, na sexta-feira, ao mesmo órgão, a existência de 16 enfermeiros infectados e 50 a aguardar o resultado dos testes.



O governo assumiu na segunda-feira que há 165 profissionais de saúde infetados com coronavírus em Portugal e que entre eles, 85 são médicos e 37 são enfermeiros.



Portugal pode alargar testes a profissionais de saúde sem sintomas

Entretanto, esta terça-feira, o secretário de Estado da Saúde, admitiu que se façam testes aos profissionais de saúde sem sintomas, bem como outras profissões que lidam com grupos de risco.

Em conferência de imprensa no Ministério da Saúde, António Lacerda Sales declarou estão a "testar prioritariamente os profissionais de saúde que são sintomáticos ", salientou, mas reconheceu que o procedimento se possa alargar a profissionais assintomáticos “que possam ter tido contactos em cadeia com doentes Covid e pessoas que trabalham com as populações mais vulneráveis”, como “lares e residências de idosos”.

