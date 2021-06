Lisboa e Vale do Tejo concentra 629 casos no total nacional de novas infeções. O país registou também duas mortes, nas últimas 24 horas.

Maior número de casos desde março. Portugal regista mais 973 infetados e subida nos internamentos

Portugal com mais 973 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a concentrar 629 no total nacional de novas infeções e uma das duas mortes associadas à doença - a outra ocorreu na região Norte.

O número de casos contabilizados entre ontem e hoje é o mais alto desde 6 de março, data em que foram registados 1.007 infeções. Nessa altura, o país ainda estava em confinamento geral.

Depois de Lisboa e Vale do Tejo, o Norte é a região que apresenta mais novos casos, ainda assim muito abaixo da zona da capital, com 147 novas infeções. Seguem-se, o Centro, com 89 o Algarve, com 36, e o Alentejo, com 32.

Nas regiões autónomas, os Açores registaram 28 novos casos, nas últimas 24 horas, e a Madeira 12.

Variante Delta com transmissão comunitária e mais evidente em Lisboa e Vale do Tejo A variante Delta é 60% mais transmissível do que a Alpha, associada ao Reino Unido, ela própria mais transmissível do que as estirpes iniciais do novo coronavírus.

Os internamentos também voltaram a subir, entre ontem e hoje, estando atualmente hospitalizadas 346 pessoas, mais seis que ontem, 79 das quais nos cuidados intensivos, mais duas face ao dia anterior.

Foram dados como recuperados 881 doentes, elevando para 816.503 o número total daqueles que ultrapassaram a covid-19, num universo acumulado de 859.045 casos confirmados, desde que a pandemia chegou a Portugal. Ao todo, a doença já fez 17.049 vítimas no país.

Atualmente, existem no território 25.493 casos ativos, mais 90 que ontem.













