Covid-19. Japão confirma infeção do português a bordo do navio em quarentena

Adriano Maranhão é o primeiro portugês infetado com o vírus. O canalizador está em quarentena, isolado da tripulação e dos passageiros que se mantêm no Diamond Princess.

As autoridade japonesas confirmaram, este domingo, que o português Adriano Maranhão, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, está infetado com o novo coronavírus.

A informação foi adiantada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros que, este sábado, confrontado com a notícia avançada pela TVI, com base no testemunho da mulher do cidadão da Nazaré, admitiu não ter qualquer informação sobre o estado de saúde do homem que está em quarentena na cabine do navio.

Adriano Luís Maranhão foi submetido a exames médicos na passada quinta-feira e foi diagnosticado este sábado com o vírus que provoca infeções respiratórias severas.

Em comunicado, a Direção-Geral de Saúde confirma que, no total e contando com o canalizador, há oito cidadãos portugueses no navio.

A bordo do Diamond Princess estão mais de 600 pessoas infetadas, duas morreram na semana passada.