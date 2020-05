Um estudo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos revelou graves carências de material de apoio e de proteção no combate à pandemia da covid-19.

Portugal 3 min.

Covid-19. Já morreram 1074 pessoas em Portugal

Ana B. Carvalho Um estudo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos revelou graves carências de material de apoio e de proteção no combate à pandemia da covid-19.

Esta terça-feira, 5 de maio, contaram-se mais onze vítimas mortais causadas pela covid-19 em Portugal, registando-se um total de 1074 óbitos e uma taxa de letalidade global de 4,2%. Uma dessas vítimas foi um jovem entre os 20 e os 29 anos mas Diogo Cruz, subdiretor da Direção Geral de Saúde, não adiantou informações sobre haver ou não indicação de outros problemas de saúde prévios à infeção de covid-19 por parte deste jovem. Cerca de 14,9% das vítimas mortais em Portugal, têm idades superiores a 70 anos.

Existem mais 178 novos casos confirmados de covid-19, o que eleva o total de 25.702 infetados e representa uma subida de 0,7% no número de infecções. Deste total, 818 casos estão em internamento, dos quais 0,5 % encontram-se nos cuidados intensivos o que significa que 2,7% em enfermaria.

Nas últimas 24 horas mais 31 pessoas foram consideradas curadas da covid-19, perfazendo um total de 1743 recuperados e 6,8% do total de casos confirmados.

Covid-19. Como será assegurada a segurança nas escolas? Conheça as condições e as regras que serão aplicadas nas escolas para garantir que "são espaç0s seguros para os alunos e professores".

O secretário adjunto da saúde António Sales disse que "estamos todos a dar pequenos passos no sentido da normalização" e garantiu que também na saúde estão a percorrer esse caminho. "Nesse sentido, assinei um despacho que permitirá retomar as provas de avaliação final da primeira época do internato médico do ano de 2020", informou. As provas foram suspensas a 18 de março, por "força das circunstâncias que todos conhecemos", mas "o desenvolvimento dos concursos para o acesso e ingresso das carreiras especiais da saúde é fundamental para que tenhamos mais médicos especialistas no serviço nacional de saúde", afirmou António Sales.

Um estudo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) revelou graves carências de material de apoio e de proteção no combate à pandemia da covid-19 no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo as conclusões do estudo, a que a agência Lusa teve acesso esta terça-feira, 88% das 1.003 respostas validadas de médicos que trabalham em hospitais e centros de saúde da região apontam para a falta de "pelo menos um tipo de material essencial para o combate à covid-19".

"Faltam oxímetros, lanternas, máscaras de oxigénio, otoscópios e estetoscópios, entre muitos outros", refere a SRCOM, salientando que os resultados evidenciam "o impacto negativo da falta de organização e gestão do sistema de saúde e traz à luz as dificuldades nos hospitais".

De acordo com o estudo, 59% dos médicos assumem falta de material geral, 83% apontam para a inexistência Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 62% reportam falta de material ao nível do apoio ao exame clínico.

O estudo denuncia também as diferenças entre hospitais e centros de saúde, com 36% dos médicos que trabalham nos hospitais a reportarem de falta de proteção integral, enquanto 47% dos médicos apontam essa falta nos Cuidados de Saúde Primários.

Nos hospitais, 31% os clínicos assinalam falta de proteção ocular nos hospitais, enquanto nos cuidados de saúde primários essa falha é reportada por 37% dos médicos.

"Através deste estudo, damos um contributo na missão de defender e proteger os médicos e os restantes profissionais de saúde, bem como toda a população que recorre ao SNS", assume Carlos Cortes, presidente da SRCOM citado pela agência Lusa.

Para o dirigente, os números do estudo indicam que a covid-19 "veio mostrar as graves carências em todo o SNS".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.