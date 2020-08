Nas últimas 24 horas registaram-se mais três mortes e 198 casos de infeção. O país contabiliza agora 1.775 mortes e 53.981 casos de infeção desde o início da pandemia.

Covid-19. Infeção matou 25 pessoas numa semana em Portugal

Paula SANTOS FERREIRA Nas últimas 24 horas registaram-se mais três mortes e 198 casos de infeção. O país contabiliza agora 1.775 mortes e 53.981 casos de infeção desde o início da pandemia.

Portugal regista hoje mais três mortes e mais 198 casos confirmados de covid-19 em relação a sexta-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.

Contudo, desde sábado dia 9 (incluído) até hoje, dia 15, registou-se um total de 25 óbitos por covid-19 em Portugal, havendo dois dias com um máximo de 6 mortes, dia 9 e dia 13.

Lisboa e Vale do Tejo com mais infeções

Duas das três mortes registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, a que sofreu também um maior aumento de novos casos de infeção, 94 casos, ou seja, 47,5%. Nas últimas 24 horas houve um aumento de 0,37% do número total de infetados no país.

Ao nível das hospitalizações há boas notícias. O número de doentes internados diminuiu, de 328 passou para 320 neste sábado, encontrando-se agora 37 doentes nos cuidados intensivos, menos quatro do que na sexta-feira.

Seis padres testaram positivo à covid-19 após encontro de sarcedotes Dos 12 padres que participaram naquela reunião anual do Opus Dei em Vila Nova de Gaia, metade revelou posteriormente estar infetado. As regras da DGS foram cumpridas, asseguram.

211 doentes recuperados desde sexta-feira

Ao mesmo tempo, 211 doentes recuperaram da doença, atingindo agora o número total de curados em Portugal de 39.585 pessoas.

Sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 53.981 casos de infeção confirmados e 1.775 mortes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.