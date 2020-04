Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde em Portugal vão receber, até dia 19 deste mês, mais 300 ventiladores e novas máscaras para "fazer frente ao novo coronavírus", revelou o Ministério da Saúde.

Covid-19. Hospitais portugueses vão receber mais 300 ventiladores nos próximos dias

Num comunicado em que descreve aquisições e investimentos para os hospitais públicos portugueses, o Ministério da Saúde indica está prevista a distribuição de mais 300 ventiladores, "tendo por base os mesmos critérios técnicos definidos pela Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva".

Aquele ministério prevê anida distribuir 20 milhões de equipamentos de proteção individual (máscaras cirúrgias e máscaras de proteção) distribuindo mais cinco milhões pelas áreas governativas da Segurança Social, Defesa e Justiça.

Os 25 milhões de equipamentos de proteção individual resultam de "diversos movimentos de compra".

O Ministério da Saúde especifica que cinco milhões de máscaras cirúrgicas serão distribuídas para a região Norte, 1,6 milhões para a região Centro, 3,2 milhões para a região de Lisboa e Vale do Tejo, 130 mil para a região do Alentejo e 100 mil para a região do Algarve.

No que respeita aos 1,8 milhões de máscaras FFP2, serão entregues um milhão para o Norte, 450 mil para o Centro, 350 mil para Lisboa e Vale do Tejo, 41 mil para o Alentejo e 44 mil para o Algarve.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela DGS, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera, e 15.472 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quinta-feira.

