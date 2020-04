O doente foi detido no aeroporto de Ponta Delgada, em São Miguel depois do alerta da equipa médica que o seguia, na Invicta onde vivia. Os passageiros do voo estão em quarentena.

Covid-19. Homem infetado foge do Porto apanha avião e aterra nos Açores

Lusa O doente foi detido no aeroporto de Ponta Delgada, em São Miguel depois do alerta da equipa médica que o seguia, na Invicta onde vivia. Os passageiros do voo estão em quarentena.

As autoridades detiveram no domingo, no aeroporto de Ponta Delgada, em São Miguel, um homem com infeção pelo novo coronavírus depois de ter aterrado na maior ilha açoriana, num voo TAP proveniente de Lisboa.

Em comunicado enviado hoje às redações, a Autoridade de Saúde Regional informa que este homem, com infeção por coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, "desembarcou no aeroporto de Ponta Delgada no domingo" e "na sequência de aviso emitido pela equipa médica que acompanhava o doente, o delegado de saúde concelhio de Ponta Delgada ativou os dispositivos estabelecidos, designadamente a intervenção das forças de segurança e o transporte do indivíduo para o Hospital do Divino Espírito Santo".

O homem, não residente na região, "encontrava-se em hospitalização domiciliária na cidade do Porto, de onde se evadiu", e segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, "viajou no voo TP1867, que saiu de Lisboa com destino a Ponta Delgada", onde aterrou na manhã de domingo.

Passageiros do avião em quarentena

Após o desembarque, todos os passageiros seguiram para confinamento obrigatório em unidade hoteleira, segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, salientando que o doente viajava no lugar 1D e "os demais passageiros se encontravam a uma distância de segurança".

O caso está a ser acompanhado pela delegação de saúde concelhia, em articulação com a Autoridade de Saúde Nacional e estão em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos.

Os Açores têm 68 casos ativos da covid-19 e um recuperado. Portugal tem 12 442 casos de infeção que já provocou a morte a 345 portugueses.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

