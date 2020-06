Até ao passado sábado, 8 profissionais de saúde, 43 utentes e 18 prestadores de serviços foram diagnosticados com covid-19.

Covid-19. Há 109 casos confirmados no IPO de Lisboa

Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa registou 109 casos confirmados de Covid-19, até ao passado sábado, dia 26 de junho. Segundo a Sic Notícias, 8 são profissionais do IPO, 18 prestadores de serviços externos e 43 são utentes.

O presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa, apelou a que os utentes não faltem às consultas sublinhando que as instalações são seguras. Em entrevista ao canal televisivo, João Oliveira recordou que o surto obrigou a reorganizar profissionais, já que dezenas ficaram em isolamento profilático.

"O esforço que está a ser pedido aos profissionais, de todos os grupos mas em particular daqueles que trabalham diretamente com os doentes, é enorme. Os hospitais não podem funcionar em fluxo tenso, têm de ter redundâncias e de ter capacidade de socorrer a determinadas situações inesperadas", afirmou o responsável, num momento em que administração do IPO já apelou à tutela para não ignorar as necessidades e reivindicações destes serviços.

